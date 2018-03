RNM com novas instalações até ao final do ano

O Grupo RNM dedica-se a soluções integradas ao nível da produção, distribuição, logística e transporte de produtos químicos. Assegura o desenvolvimento de diversas unidades de negócio, com um espectro de soluções transversais a todas as áreas industriais, e movimenta cerca de 350.000 toneladas de produtos químicos por ano.

Num compromisso com o futuro, o Grupo RNM apostará na modernização de equipamentos e processos para garantir políticas de sustentabilidade que respeitem três vetores: segurança, qualidade e ambiente. “Todas as infraestruturas e recursos estarão focados nas melhores práticas. Este investimento terá repercussões em termos de impacto ambiental e da economia de escala dos nossos produtos e serviços. A agregação de todos os processos numa só unidade permitir-nos-á manter uma oferta competitiva e mais sustentável a longo prazo”, afirma Ricardo Machado, CEO do grupo.

De capital 100 por cento português, o Grupo RNM, que fatura 135 milhões de euros e emprega 215 pessoas e se apresenta como líder de mercado na distribuição de produtos químicos, irá assim concentrar todas as suas atividades – industrial, comercial e de suporte – numa só unidade e no concelho famalicense.

