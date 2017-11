RITA BLANCO HOMENAGEADA NA MOSTRA DE CINEMA JOVEM

Está a decorrer o Ymotion – Mostra de Cinema Jovem. Arrancou no sábado, dia 18, e termina no dia 25 de novembro, na Casa das Artes, pelas 21h30, com uma homenagem à atriz Rita Blanco.

«Pensar na ficção audiovisual portuguesa contemporânea, quer seja em cinema ou em televisão, é ser confrontado com a excelência e versatilidade do trabalho de Rita Blanco. E o termo “confrontado” não é inocente: sobretudo nos projetos que desenvolveu com João Canijo, Rita Blanco é uma presença tão orgânica e real que se transforma no espelho de nós próprios, obrigando-nos a lidar com todas as nossas falhas e com algumas das nossas qualidades também», explica a propósito da homenagem o argumentista Tiago R. Santos, que a par de Mário Augusto e Rui Pedro Tendinha, é um dos embaixadores do Ymotion 2017.

A gala final do Ymotion está agendada para sábado, dia 25 de novembro, numa cerimónia com entrada livre que decorrerá no pequeno auditório da Casa das Artes, onde serão revelados os nomes dos vencedores da edição deste ano do festival, com especial destaque para o vencedor do Grande Prémio Joaquim de Almeida, a atribuir à melhor curta-metragem em competição.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do Pelouro da Juventude, recorde-se que o festival é dirigido aos jovens entre os 12 e os 35 anos, procurando promover a criação, produção e divulgação do cinema jovem português.