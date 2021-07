Risco muito elevado: Cafés e Pastelarias não precisam de fechar às 15h nos fins de semana e feriados

Nos concelhos de risco muito elevado, como é o caso de Vila Nova de Famalicão, os cafés e pastelarias não estão obrigados a fechar às 15h00, aos fins de semana e feriados, como se verificou anteriormente.

A medida foi entretanto revista e, atualmente estes estabelecimentos estão autorizados a funcionar no mesmo horário dos espaços de restauração, ou seja, até às 22h30.

Para além do novo horário, os comerciantes devem respeitar as novas normas para lotação dos espaços. No interior dos estabelecimentos devem garantir o máximo de 4 pessoas por grupo/mesa, enquanto que no exterior (esplanada) não devem autorizar a presença de mais de 6 pessoas por grupo/mesa.