Riopele instala central fotovoltaica

A Riopele iniciou, no final do mês de agosto, a construção de uma central solar fotovoltaica, exclusivamente para autoconsumo, na freguesia de Castelões, em Vila Nova de Famalicão, no âmbito da sua estratégia de responsabilidade ambiental.

Com início de produção previsto para o final de 2018, o projeto representa um investimento de cerca de um milhão de euros e possibilitará a produção de uma percentagem significativa da energia elétrica necessária ao funcionamento de uma das suas unidades produtivas de fiação.

No total, serão instalados 2940 módulos fotovoltaicos, montados sobre estruturas fixas, numa área de implantação de cerca de 1,5 hectares.

Com uma potência instalada de 1 MW, a nova central solar irá produzir anualmente cerca de 1.465 MWh, representando uma poupança estimada de 14% da fatura de energia elétrica desta unidade produtiva e a redução da emissão de 689 toneladas de CO2 por ano.

Este novo projeto de investimento, no domínio da eficiência energética e redução do consumo de energia, soma-se a outros já desenvolvidos, dos quais se destacam a modernização contínua de máquinas e equipamentos, a instalação de posto de carregamento de veículos elétricos, bem como a substituição gradual da frota por veículos elétricos e a substituição dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado por novos sistemas mais eficientes AVAC.

“Estes diferentes projetos reforçam o potencial de crescimento e de competitividade da Riopele e são uma clara expressão do nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável e o uso responsável dos recursos naturais”, sublinha a empresa.