RIOPELE INOVA COM TECIDOS FEITOS A PARTIR DE RESÍDUOS

A próxima jornada do Roteiro pela Inovação da Câmara Municipal passa, esta sexta-feira, dia 24, pela Riopele. Na ocasião será dada a conhecer a marca TENOWA, resultante da metamorfose de resíduos têxteis em novos tecidos com uma forte componente ecológica, já que o processo produtivo evita a utilização de matéria-prima virgem, de água e de energia.

Aos 90 anos de idade, a Riopele dá mais um passo de gigante em relação ao futuro e surpreende, novamente, o universo do têxtil e do vestuário ao apresentar recentemente em Munique, na feira KEYHOUSE – Munich Fabric Start, a sua nova marca – TENOWA, The Rebirth of Textiles – desenvolvida no âmbito do R4TEXTILES.

Trata-se de um projeto revolucionário, cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Sistema de Incentivos à I&DT, inserindo-se no novo paradigma da economia circular. Com este passo a Riopele propõe-se a “fechar o ciclo” na indústria têxtil.