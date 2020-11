O FC Famalicão vai jogar a Vila do Conde, casa do Rio Ave, assim ditou o sorteio de mais uma eliminatória da Taça de Portugal, realizado na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras

A quarta eliminatória está marcada para o fim de semana de 12 e 13 de dezembro.

Recorde-se que no passado sábado, em Lisboa, a equipa de João Pedro Sousa eliminou o Oriental, com uma vitória por 3-0.