Ricardo Silva regressa ao Futebol Clube de Famalicão 16 anos depois

“Passaram muitos anos mas esta sempre foi uma hipótese que coloquei e por isso muito feliz por aqui voltar”. Estas foram as primeiras palavras de Ricardo Silva, defesa central que jogou no FC Famalicão até ao Verão de 2002, apenas uma temporada mas suficiente para criar relações familiares para a vida.

Ricardo chega do Paços de Ferreira e volta cheio de ambição, já trabalha às ordens de Sérgio Vieira, tendo já cumprido os primeiros minutos no jogo particular que o FC Famalicão realizou este sábado em Vila do Conde frente ao Rio Ave FC que terminou empatado a um golo.