Ricardo Ribeiro apresenta primeiro romance

“Para onde o destino nos levar” é o primeiro romance da autoria do jornalista famalicense Ricardo Ribeiro. O lançamento é no dia 14 de dezembro, pelas 15h30, na Casa das Artes.

O prefácio do livro é de Pedro Chagas Freitas que fala do autor como um grande contador de histórias e do livro como «uma espécie de ilusionismo».

É uma história de amor protagonizada por Angelina, uma açoriana emigrada no Canadá que o destino conduz até Famalicão, onde conhece António, um professor de História. Uma improvável história de amor, que vai enfrentar várias vicissitudes, como a distância. “Somos viciados em amor. Todos. Mesmo todos”, afirma Pedro Chagas Freitas.

Ricardo Ribeiro começou a carreira de jornalista aos 17 anos, função que ainda mantém. Passou por rádios locais, incluindo a Cidade Hoje, onde colabora atualmente, e hoje é jornalista da Sport TV.