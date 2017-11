RICARDO LEITE E FERNANDO ALVIM NO YMOTIONS

A curta-metragem “A instalação do Medo”, que valeu a Ricardo Leite o prémio “Sophia Estudante”, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema, abre, este sábado, dia 18 de novembro, pelas 21h30, a mostra de cinema jovem do Ymotion, na Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão.

O jovem cineasta do Porto e o locutor, humorista e apresentador de televisão Fernando Alvim são os convidados da sessão de abertura do festival que, até 24 de novembro, dá a conhecer as 28 curtas de jovens realizadores nacionais admitidas pelo júri do concurso organizado pela Câmara Municipal, através do Pelouro da Juventude.

Depois da sessão deste sábado, a Casa da Juventude volta a exibir as curtas finalistas nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro. A mostra de cinema também vai passar pela Casa de Esmeriz, no próximo domingo, dia 19.

O Ymotion conta, ainda, com um workshop de entrada livre de Acting para Cinema, com a atriz Dalila Carmo, agendado para o dia 24 de novembro, no Centro de Estudos Camilianos, entre as 15 e as 17h30. No mesmo dia, decorre a antestreia da longa-metragem “Os Olhos de André”, de António Borges Correia, às 22 horas, na Casa das Artes, à qual se segue um debate sobre o Novo Cinema Português, com o jornalista de cinema Rui Pedro Tendinha, o produtor e realizador de cinema João Figueiras, o editor de Cultura do Jornal de Notícias, José Miguel Gaspar, e da atriz Dalila Carmo.

A gala final do Ymotion está agendada para o dia 25 de novembro, numa cerimónia de entrada livre que decorrerá no pequeno auditório da Casa das Artes, onde serão revelados os vencedores, com especial destaque para o o Grande Prémio Joaquim de Almeida, a atribuir à melhor curta-metragem em competição. Mais informações em http://www.ymotion.org