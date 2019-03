Ricardo Costa leva padres ao título europeu de futsal

A seleção portuguesa do clero sagrou-se, esta quinta-feira, campeã da Europa de futsal, vencendo na final a seleção da Bósnia, por claros 3-0, com golos do padre André Meireles. Na competição, realizada em Montenegro, a formação nacional, treinada pelo famalicense Ricardo Costa, foi mais forte que as adversárias e, assim, soma o quarto título europeu. Nuno Vilas Boas, pároco de Cabeçudos, Esmeriz e Palmeira, e Vítor Rodrigo, de Riba de Ave, Pedome e Oliveira São Mateus, fizeram parte do selecionado nacional.