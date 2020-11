Ribeirão: Turma em quarentena depois de professora ter testado positivo à Covid-19

Uma turma do 3º ano do Centro Escolar de Ribeirão está em casa, desde esta segunda-feira, depois da professora que acompanha os alunos ter testado positivo à Covid-19.

A informação foi confirmada à Cidade Hoje por fonte do Agrupamento de Escolas de Ribeirão.

A professora em causa terá começado a sentir os primeiros sintomas na sexta-feira, tendo efetuado o teste à Covid-19 no sábado. O resultado foi conhecido ainda no decorrer do fim de semana, altura em que todos os encarregados de educação foram informados da decisão da delegada de saúde em colocar a turma em quarentena.

Para já não há relato de alunos com sintomas compatíveis com o novo coronavírus, razão pelo qual, até ao momento, nenhum foi testado.