Ribeirão: Monsenhor Manuel Joaquim anuncia estar curado da Covid-19

Foi numa mensagem através da rede social facebook que, na tarde deste domingo, o pároco de Ribeirão e diretor do Centro Social Paroquial daquela vila, Monsenhor Manuel Joaquim, anunciou estar curado da Covid-19.

O padre, que deixou o hospital nove dias depois de ter dado entrada, na mensagem que deixou na página da paróquia, fala de como viveu esta fase, do falecimento da mãe, e de todo o apoio que foi recebendo por parte do exterior.

Monsenhor Manuel Joaquim aproveitou o momento para negar as notícias que dão conta que ele teria infetado as funcionárias da instituição que é presidente, frisando, uma vez mais, que contraiu o vírus numa formação sacerdotal, no Porto.

Veja o comunicado: