Ribeirão: Leonel Rocha formalmente apresentado como candidato à Junta de Freguesia

O atual vereador da Câmara Municipal de Famalicão, Leonel Rocha, foi formalmente apresentado como candidato à Junta de Freguesia de Ribeirão. Em formato online, o titular das pastas da Educação e da Cultura do Município, fala «numa enorme honra» e promete continuar o «extraordinário trabalho de Adelino Oliveira».

Anunciado, ao final da tarde desta segunda-feira, pelos líderes das concelhias do PSD e CDS/PP, Paulo Cunha e Ricardo Mendes, respetivamente, o candidato assume «que já tinha decidido que o meu ciclo autárquico tinha chegado ao fim, depois de mais de 20 anos ao serviço da autarquia», mas foi «o amor à terra» que o fez aceitar o convite dos partidos coligados.

Assim, caso seja eleito, vai prosseguir a sua vida autárquica com a promessa de trabalhar por «mais sentido de comunidade» na vila ribeirense. A cultura, área social, ambiente, educação e associações são setores a que Leonel Rocha promete dar mais atenção, mas pede o envolvimento «de todos os ribeirenses».

Paulo Cunha e Ricardo Mendes apresentaram Leonel Rocha como «o candidato ideal a esta importante vila do concelho», porque profundo conhecedor «dos dossiês autárquicos e das várias dinâmicas da vila ribeirense».

O presidente da Concelhia do PSD garante que o processo de escolha de Leonel Rocha correu as várias estruturas do partido e que a posição contra da ex-presidente do núcleo de Ribeirão não teve eco numa reunião plenária que analisou a escolha do candidato.