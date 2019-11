Ribeirão: Grupo violento assalta moradia e leva 16 mil euros em dinheiro

Na noite da passada terça-feira, uma moradia na vila de Ribeirão foi o alvo de um grupo de quatro assaltantes de nacionalidade estrangeira.

O Correio da Manhã, que divulgou o caso esta quinta-feira, adianta que tudo terá acontecido cerca das 21h00, com os proprietários a serem surpreendidos pelos assaltantes no interior do quarto.

Os larápios terão sequestrado a mulher numa das casas de banho, enquanto agrediam violentamente o companheiro desta, com o objetivo de conseguir o código do cofre onde estavam guardadas várias peças de ouro e 16 mil euros em dinheiro.

O homem violentado ficou com ferimentos considerados graves e acabou por ser transportado para o Hospital de S.João no Porto.

O grupo escapou com o recheio do cofre e ainda se encontra a monte.

Esta quarta-feira, alguns documentos levados no assalto foram encontrados a mais de 300 km’s de distância, em Lisboa.

A Polícia Judiciária investiga.