Ribeirão Futebol Clube com relvado do passal requalificado

O Ribeirão Futebol Clube tem procedido a melhorias no Estádio do Passal.

Num post da rede social facebook, o clube anuncia que estas são “melhorias que se tem feito ao nível do relvado, com nova sementeira de relva, regulação do sistema de rega”. Estas intervenções vão proporcionar melhores condições para a prática do futebol, garante o clube.

Para breve está prevista uma intervenção na imagem do estádio e logotipo. Novidades que também deverão ser dadas a conhecer aos sócios através das redes sociais.