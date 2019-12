Ribeirão: Filmado a tentar roubar em Stand, proprietários reagem com humor

Uma tentativa de furto de jantes de automóveis ficou registada nas câmaras de um stand, localizado na Avenida Portas do Minho, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, tudo terá acontecido na madrugada de sexta-feira e em dois momentos distintos. Numa primeira fase, o larápio entrou nas instalações com o objetivo de baixar os focos que iluminavam o stand. Meia hora mais tarde, o assaltante regressa, já pelas traseiras, com o objetivo de desapertar as jantes de pelo menos duas viaturas ali estacionadas.

O furto não foi bem sucedido, uma vez que o alarme de um dos carros disparou e afastou o indivíduo.

Os proprietários do stand reagiram a este ato com humor.