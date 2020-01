Uma condutora foi assistida pelos bombeiros, e transportada com ferimentos para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, na sequência no despiste do carro que conduzia.

O acidente aconteceu cerca das 09h00, na Rua 5 de Outubro, em Fradelos, Famalicão.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicão.