Ribeirão: Cão ataca bebé de 22 meses e deixa-a com ferimentos graves

Uma bebé de 22 meses ficou com ferimentos graves, depois de ter sido atacada por um cão, esta manhã, na vila de Ribeirão.

A situação aconteceu cerca das 11h00, na Rua 25 de Abril. A bebé estava ao cargo de uma ama que se deslocou a uma casa nas proximidades, e foi aí que o animal atacou as duas.

A bebé, que apresentava ferimentos em várias partes do corpo, foi assistida no local pela Cruz Vermelha da vila de Ribeirão, que depois de a estabilizar a transportou para o Hospital de S.João, no Porto. A ama, com ferimentos de menor gravidade, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão, para a unidade local do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Desconhece a raça do animal e os motivos que terão levado ao ataque.