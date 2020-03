Ribeirão: Cabelte entra em layoff e manda mais de 500 profissionais para casa

O maior produtor de cabos elétricos e telefónicos em Portugal, com unidades de produção em Ribeirão – Famalicão, e em Vila Nova de Gaia, vai colocar os trabalhadores em layoff.

A decisão foi comunicada aos profissionais pela direção da empresa nas últimas horas.

As pessoas vão ficar em casa a partir de agora, recebendo dois terços do salário-base, com 70% pago pela Segurança Social, conforme determinam as regras.

A Cidade Hoje tentou falar com a administração da empresa que se mostrou indisponível. Remeteu esclarecimentos para mais tarde, por e-mail.