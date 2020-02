Ribeirão: Bebé atacada por cão já está em casa, proprietário do animal foi hoje à GNR

Já está em casa e bem de saúde a bebé atacada por um cão, arraçado de lavrador, no passado fim de semana, na vila de Ribeirão, em Famalicão.

De acordo com o O Minho, que conseguiu chegar à fala com o dono do cão, os ferimentos na criança foram provocados depois desta ter sido derrubada pelo animal.

O responsável pelo animal garante que ele não é agressivo, por isso, não percebe a razão do comportamento o cão teve com a criança.

Avança a mesma publicação que o dono foi hoje à GNR “para dar continuidade aos autos da ocorrência”.

Até ao momento não foi apresentada queixa contra o animal.