Ribeirão: Avaria provoca falhas de água

Perturbações no abastecimento de água na Vila de Ribeirão

A empresa Águas do Norte, SA informa que “no início da manhã desta sexta-feira e motivado por uma avaria nos dispositivos de controle de níveis das células, ocorreu uma falha no abastecimento de água ao Reservatório de Ribeirão”.

Neste momento, as normais condições de abastecimento de água ao reservatório, assim como, o correto controle dos níveis, estão a ser repostos.

No entanto, ainda durante o dia de hoje as falhas poderão surgir com maior frequência, prevendo-se que durante o fim de semana a situação fique regularizada.

A Águas do Norte a entidade gestora responsável pelo sistema de abastecimento no concelho de Famalicão.