Riba de Ave recebe Dia do Concelho na manhã do dia 28 de setembro

A vila de Riba de Ave recebe, na manhã do dia 28 de setembro, a sessão evocativa do Dia do Concelho. Os 184 anos de municipalidade serão evocados no largo da igreja, a partir das 10 horas, com a sessão solene e a entrega dos Selos Famalicão Visão´25.

Recorde-se que a atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece pelo quarto ano consecutivo, tendo sido já reconhecidos cerca de quatro dezenas e meia de projetos. O selo representa um prémio que identifica e reconhece as boas práticas com impactos positivos no território, na economia e na sociedade, que sejam inovadoras e inspiradoras, que expressem os valores e reforcem a identidade famalicense. A atribuição do selo é decidida por um júri, constituído por diversas pessoas de diferentes áreas.

Foto arquivo (CMVNF)