Riba de Ave manifesta-se por uma escola pública

A vila de Riba de Ave manifestou-se, esta manhã, por uma escola pública de proximidade. O fim dos contratos de associação, impostos pelo Governo, levou a que muitas famílias vissem as suas vidas totalmente alteradas. Muitos alunos tiveram que ir estudar para outras escolas, algumas de fora do concelho, como Santo Tirso, Vila das Aves, Guimarães ou até Moreira de Cónegos. A par desta deslocalização dos jovens estudantes, os horários dos transportes públicos também não se coadunam com as necessidades.

A Junta de Freguesia juntou-se ao protesto, colocando-se ao lado da população. Susana Pereira também pede uma escola pública porque a sua inexistência é um problema para as famílias e para a dinâmica social e económica de Riba de Ave.

A manifestação reuniu cerca de três centenas de ribadavenses que têm a decorrer uma petição. A população promete não ficar por aqui e outras ações de protesto podem acontecer para chamar a atenção do Ministro da Educação para o problema.