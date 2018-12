Guilherme Ferreira é reforço do Riba de Ave Hóquei Clube. O hoquista, que vem da AD Os Limianos, fez a sua formação no HC Braga onde se sagrou campeão nacional de sub-17. O atleta já está ao serviço da equipa orientada por Hugo Azevedo, podendo ser utilizado na próxima jornada do nacional da 1.ª divisão, na receção ao FC Porto, no dia 5 de janeiro, a partir das 18h30, no Parque das Tílias.

(Foto: Carlos Martins)