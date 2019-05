Riba de Ave Hóquei Clube aposta numa surpresa na Taça

Às 12 horas deste sábado, em Oliveira de Azeméis, o Riba de Ave Hóquei Clube defronta a Oliveirense, na final four da Taça de Portugal em hóquei em patins. A outra meia-final, marcada para as 16 horas, coloca frente a frente o Benfica e o Sporting.

Os ribadavenses vão para Oliveira de Azeméis conscientes das dificuldades, mas o treinador Hugo Azevedo promete uma equipa determinada em fazer uma surpresa. «Temos 25 por cento de possibilidades de ter sucesso e vamo-nos agarrar a esses 25 por cento com todas as forças. Vamos lutar com as armas que temos e procurar trazer a taça para Riba de Ave».

Hugo Azevedo garante que o Riba de Ave não vai mudar nada «do que tem sido a nossa forma de competir. Sabemos que vamos apanhar uma Oliveirense na máximo força, mas também sabemos da nossa qualidade e se estamos numa fase tão adiantada da prova, pela segunda vez consecutiva, também temos os nossos argumentos e valores – entrega, garra e determinação – para levar de vencida a Oliveirense».

Esta é a segunda presença consecutiva da equipa de Riba de Ave na final four da Taça de Portugal, cuja final está marcada para as 19 horas de domingo, 2 de junho.

Recorde-se que no campeonato da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba de Ave terminou em nono lugar, garantindo, assim, a manutenção.