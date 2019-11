Riba de Ave HC empata em jornada a meio da semana

Na sexta jornada do campeonato nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba de Ave Hóquei Clube empatou, a três golos, em Viana do Castelo. Na partida disputada na noite desta quarta-feira, os golos só apareceram na segunda parte, com a Juventude de Viana a chegar aos 3-1, ao que a equipa treinada por Hugo Azevedo respondeu com dois golos que determinaram a igualdade. Tomás Pereira, por duas vezes, e Dinis Abreu foram os autores dos golos ribadavenses.

O Riba de Ave, que é sexto da classificação, com 10 pontos, volta a jogar este sábado, às 18h30, na receção à AD Valongo que soma os mesmos pontos e é sétima classificada.

Na 2.ª divisão, a jornada sete também se disputa este sábado. O FAC, depois da vitória (2-3) em casa do Valongo “B”, regressa ao pavilhão municipal para receber, às 18 horas, o CH Carvalhos que é quarto da classificação, com 13 pontos, mais três que o Famalicense que é quinto.