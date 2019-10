O campeonato nacional de hóquei em patins começa este fim de semana. Na 1.ª divisão, o Riba de Ave HC recebe, no próximo sábado, às 18h30, o Sporting, no Parque das Tílias.

Perante uma das «melhores equipa do mundo», o treinador Hugo Azevedo não esconde «que temos os nossos argumentos e as nossas probabilidades de vencer o jogo. Sabemos da qualidade individual e coletiva do Sporting, mas temos os nossos argumentos a que nos vamos agarrar, embora saibamos que será difícil. Vamos procurar ser muito competentes em todas as fases do jogo», uma tarefa para a qual o treinador ribadavense espera «o apoio inequívoco dos nossos adeptos que, de certeza, vão aparecer, como sempre, em força».

Depois do nono lugar da época passada, Hugo Azevedo promete «ambição para fazermos melhor. Prevejo um campeonato muito competitivo, mas é nossa ambição fazer uma prova acima do nono lugar».

Na 2.ª divisão, o FAC também começa a competir no sábado. Às 18h30, joga em Paços de Ferreira, ante a Juventude Pacense.