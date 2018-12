Riba de Ave derrotado pelo Benfica

Na jornada 8 do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba de Ave Hóquei Clube perdeu, 7-2, com o Benfica. No jogo disputado na noite desta terça-feira, a equipa treinada por Hugo Azevedo chegou a surpreender, quando ao intervalo vencia, por 1-2, como golos do próprio Hugo Azevedo e de Diogo Casanova. Na segunda parte, a equipa da casa fez valer os seus valores individuais elevando o marcador para um pesado 7-2 final.

Apesar do desaire, a formação ribadavense é quinta classificada, com 14 pontos, a três do líder Sporting, que tem menos um jogo.

No próximo sábado, às 18h30, o Riba de Ave recebe o Tomar, o último da classificação, com 4 pontos.