Riba de Ave ainda assustou, mas acabou eliminado

O Riba de Ave Hóquei Clube ainda chegou a assustar a toda poderosa Oliveirense, mas acabou derrotado na meia final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Ao final da manhã deste sábado, a equipa treinada por Hugo Azevedo, que acumula a função com a de jogador, começou por estar na frente do marcador, com um golo do próprio Hugo, vantagem que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, a Oliveirense empatou, mas Miccoli voltou a dar vantagem aos ribadavenses. Depois, a Oliveirense conseguiu empatar e chegar à vantagem de 4-2, com que terminou o encontro. Em suma, um bom desempenho dos ribadavenses na segunda presença consecutiva da final four da Taça de Portugal onde também estão o Sporting e Benfica.

(Foto de arquivo)