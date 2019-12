Jovem de 18 anos morre em acidente de viação na A7

Um jovem com 18 anos de idade faleceu esta tarde, na sequência de um acidente de viação, cerca das 15h30, na A7, em Serzedelo, Guimarães.

Ao que nos foi possível apurar, o carro onde seguia a vítima entrou em despiste, no nó de acesso à praça das portagens, colidindo com o separador central da via.

A Cidade Hoje sabe que o jovem era o único ocupante da viatura e o óbito foi declarado no local.

O socorro foi prestado pelos B.V. Riba d’Ave, apoiados pelos B.V.Guimarães e VMER de Guimarães.

Uma brigada da GNR encontra-se no local para apurar em que circunstâncias aconteceu o acidente.