Riba d’Ave joga em Barcelos e Famalicense desloca-se à Maia

O Riba de Ave HC desloca-se ao pavilhão do Óquei de Barcelos, na jornada de abertura da primeira divisão de hóquei em patins, ditou o sorteio realizado esta terça feira na sede da Federação Portuguesa de Patinagem.

Já o Hóquei de Braga joga, com o HC Turquel, no Pavilhão das Goladas, em Braga. A Juventude de Viana começa o campeonato no reduto da UD Oliveirense. Da primeira jornada ressalta, ainda, um dérbi lisboeta, entre o campeão Sporting e o Benfica.

Destaque, na segunda ronda, para a receção da turma vianense ao FC Porto, vice-campeão nacional, e, na mesma jornada, do Riba d’ Ave ao campeão nacional Sporting. Para a terceira jornada está reservado um dérbi entre o HC Braga e a Juventude de Viana, sendo que o conjunto vianense joga, depois, na quinta ronda, em Barcelos, com a turma local.

1.ª jornada

Barcelos-Riba d’Ave

Marinhense-Valongo

HC Braga-Turquel

FC Porto-Oeiras

Oliveirense-Juv. Viana

Sp. Tomar-Paço d’Arcos

Sporting-Benfica

II Divisão

O Famalicense começa em casa o campeonato nacional de hóquei em patins da II Divisão, enquanto o Limianos viaja até Lavra.

O que ditou o sorteio para a primeira jornada: Juventude Pacense-Cambra, Póvoa-Académica, Valença-Infante Sagres, Lavra-Limianos, Carvalhos- -Sanjoanense, Famalicense-Maia e Porto B-Espinho.