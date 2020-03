Riba d’Ave: Hospital Narciso Ferreira suspende consultas, serviços, e encerra bloco operatório

O Hospital Narciso Ferreira, localizado na vila famalicense de Riba d’Ave, procedeu a uma série de alterações no seu funcionamento devido ao plano de contingência em vigor, relacionado com a pandemia do Covid-19.

Confira as alterações:

Encerramento da Consulta Externa, Unidade de Oftalmologia e Serviço de Imagiologia e suspensão total das consultas de especialidade, de enfermagem e execução de MCDT’S;

Encerramento da Unidade de Ambulatório de Gastrenterologia e suspensão total de consultas e da execução dos exames agendados;

Encerramento da Unidade de Medicina Física e Reabilitaçã o e suspensão total da execução das consultas e todos os tratamentos de ambulatório;

Encerramento do Bloco Operatório e suspensão total da atividade cirúrgica programada.

Não há, até ao momento, nenhuma previsão que indique quando é que esta unidade hospitalar regressará ao seu normal funcionamento.