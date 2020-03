Riba d’Ave: Hospital Narciso Ferreira prolonga plano de contingência

O Hospital Narciso Ferreira, localizado na vila famalicense de Riba d’Ave, prolongou as alterações efetuadas no seu normal funcionamento devido ao plano de contingência em vigor, relacionado com a pandemia do Covid-19.

Esta é uma medida que pode ser revista a qualquer momento, prevendo-se, para já, que se mantenha até ao dia 3 de maio de 2020.

Confira as alterações: