Riba d’Ave: Hospital Narciso Ferreira celebrou a Páscoa dando o exemplo

Em tempos de pandemia e de confinamento social, a Páscoa na Unidade de Internamento de Cuidados Continuados (UICC) da Santa Casa da Misericórdia de RIba de Ave foi celebrada de forma responsável e empática.

Com o objetivo de recordar o dia de Páscoa na Instituição e salvaguardando o bem-estar e a segurança dos utentes, a equipa da UICC elaborou um crucifixo com material reciclável que permaneceu exposto na Unidade durante todo o fim de semana. Foram ainda realizadas pequenas lembranças simbólicas que foram entregues aos utentes no passado domingo de Páscoa, dia 12 de abril.

Como forma de mitigar as saudades, foram realizados contactos por vídeo-chamada entre os utentes internados e os seus familiares, proporcionando um renascer de alegria e sentimento de esperança.