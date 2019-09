Casimiro, o autor do assalto a 17 de dezembro do ano passado ao BPI de Riba d’ Ave, começou a ser julgado esta quinta-feira no Tribunal de Guimarães.

De acordo com o Jornal de Notícias, que acompanhou o julgamento, o homem, tintureiro de profissão, confessou todos os crimes dos quais estava acusado. Disse estar arrependido e envergonhado e contou que os roubos que praticou tinham como finalidade arranjar dinheiro para o consumo de droga e para pagar uma viagem até à América, onde iria conhecer uma mulher com quem falava na rede social facebook.

O indivíduo, em liberdade mas com termo de identidade e residência, vai agora ser submetido a perícias psiquiátricas para se perceber se é inimputável, uma vez que a sua defesa alegou que o mesmo praticou os assaltos sem ter o discernimento suficiente para saber o que estava a fazer.

Para além do assalto ao BPI de Riba d’ Ave, Casimiro atacou um mês antes o Montepio de Pevidém e no início deste ano o Montepio de Brito, os CTT de Pevidém e de Guimarães.

