Riba d’Ave: GNR localiza idoso que tinha desaparecido na última noite

Agentes da Guarda Nacional Republicana conseguiram localizar um idoso que se encontrava em parte incerta, na vila de Riba d’Ave, em Vila Nova de Famalicão.

O homem, de 79 anos, ausentou-se da residência dizendo aos familiares que se ia deslocar até uma quinta onde tinha deixado alguns pertences.

Desde esse momento o idoso, que padece de alzheimer, nunca mais foi localizado e não regressou a casa.

Os agentes da GNR conseguiram encontrar o homem no interior de uma mata, na manhã desta quinta-feira.

O idoso foi assistido no local e levado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.