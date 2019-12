Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi colhida por um automóvel, na tarde desta terça-feira, em plena Avenida Narciso Ferreira, na vila de Riba d’Ave, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Riva d’Ave, com quartel a poucos metros do local, e pela VMER de Guimarães.

A mulher, com ferimentos que não inspiram cuidados de maior, foi levada par ao Hospital de Guimarães.