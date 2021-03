A Liga Portugal já anunciou as datas e horas das 23.ª e 24.ª jornadas do campeonato nacional, as duas últimas antes da paragem para compromissos internacionais.

O Futebol Clube de Famalicão, na 23ª jornada, vai receber o Braga, numa partida marcada para 15 de março (segunda-feira) às 20h15.

Na 24ª ronda vai a casa do Marítimo, num encontro marcado para dia 21 deste mês (domingo) às 17h30.