Retirada do amianto em quatro escolas de Famalicão

O Governo vai retirar as placas de amianto das Escolas Básicas Conde de Arnoso (Arnoso Stª Maria), D. Maria II (Gavião), Dr. Nuno Simões (Calendário). A Escola Básica Júlio Brandão também está incluída, embora parte já tenha sido retirada.

A lista das novas escolas alvo de obras para retirada de amianto foi divulgada esta terça-feira. Esta remoção das placas, cujas datas ainda não são conhecidas, é suportada pelo Programa Operacional Regional Norte 2020. O valor total é de 60 milhões de euros.

Estão incluídos 578 estabelecimentos de ensino, repartidos por todo o país, do pré-escolar ao secundário, sendo que 218 ficam no norte do país.

A utilização de fibras de amianto foi proibida em 2005 por motivos de saúde e daí para cá têm vindo a ser removidas de forma gradual de estabelecimentos públicos, que não apenas escolas.