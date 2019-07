Resumo do dia 1: Famalicenses em Missão Humanitária na Guiné Bissau

O primeiro dia da nossa missão começou com o melhor do nosso mundo – as crianças! Tivemos oportunidade de passar no orfanato Casa Emanuel em Bissau, onde oferecemos bens alimentares, kits escolares, kits de menstruação, bolas, vestidos e desenvolvemos algumas atividades lúdicas com as crianças.

O resultado está à vista… o sorriso destas crianças diz tudo! A simplicidade e a humildade destes meninos e meninas contagiou-nos de tal forma que saímos de coração cheio!

Palavras para quê? As imagens dizem tudo. Juntos por um mundo melhor!

A equipa da Humanitave