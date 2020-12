O governo anunciou, na tarde deste sábado, as novas medidas para o estado de emergência para o natal e ano novo.

Nas medidas previstas para a restauração na passagem de ano destaque para a noite do último dia do ano. Os restaurantes vão poder trabalhar no reveillon atè perto da 01h00.

No primeiro dia do ano o serviço de almoço só poderá estar funcionar até às 15h30.

Estão proibidas festas públicas ou abertas ao público, como também os ajuntamentos na via pública com mais de 6 pessoas