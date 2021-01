Restaurantes podem funcionar dentro do horário normal (serviços take away/entregas ao domicílio)

De forma a esclarecer todo o setor, a Associação da Hotelaria, Restauração e similares de Portugal colocou na sua página na internet a informação de que as limitações de horário (fecho dos estabelecimentos às 20h00 durante a semana e às 13h00 ao fim de semana) não se aplicam no ramo da restauração.

Segundo essa comunicação, os estabelecimentos de restauração e similares podem funcionar no horário habitual, desde que cumpram com a regra de que o serviço só pode ser feito em regime take-away ou com entrega ao domicílio.

No caso do take-away está proibida a venda de qualquer tipo de bebidas e o seu consumo à porta dos estabelecimentos. Já nas entregas ao domicílio as bebidas estão autorizadas, desde que não sejam alcoólicas a partir das 20h00.

Em Famalicão pode fazer a encomenda de refeições com entrega gratuita na sua casa.

Pode saber mais na página da autarquia famalicense (aqui) .