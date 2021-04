Restaurantes famalicenses colocam na mesa os rojões como proposta para os próximos dias

Está para breve, de 6 a 9 de maio, mais uma edição do Dias à Mesa. Dezena e meia de restaurantes apresentam os rojões como proposta gastronómica.

Apresentando-se como um dos pratos típicos do Minho, esta iguaria reúne na sua confeção a tradição e a sabedoria, com ingredientes simples do quotidiano. Os rojões conjugavam-se com a “Festa de Maio: Flores & Trocas” que apesar de não reunir ainda as condições para a sua realização devido à pandemia, irá assinalar-se com a decoração de 15 espaços públicos com arranjos florais na cidade.

O Alfa; Amaury; Bis – Pasta &Risotto; Bisconde; Casa Pêga; Churrascão Sousa; El Vagabundo; Fondue; Garfo Dourado; Moutados; O Caçarola; O Prato; Outeirinho; Páteo da Figueiras; Sara Cozinha Regional são os restaurantes aderentes.

O Dias à Mesa arrancou em 2019 com várias propostas gastronómicas combinadas com iniciativas culturais e desportivas do município. A pandemia alterou o conceito, privando as pessoas dos eventos, mas mantendo as experiências gastronómicas de excelência.

Realce, ainda, para o “Passaporte Gastronómico” que dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restaurantes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das refeições.