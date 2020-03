Restaurantes de Joane confeccionam e entregam refeições a custo zero aos carenciados

Os restaurantes da vila de Joane, Caso e Attrevidu, solidários com os mais carenciados, numa altura em que o mundo se debate com a pandemia do covid-19, decidiram oferecer refeições.

Todos aqueles que provem ter carências (económicas) podem usufruir de uma refeição a custo zero. Para evitar a exposição destas pessoas, os dois restaurantes comprometem-se a fazer a entrega da comida em casa, também ela sem qualquer tipo de custo associado.

Os interessados devem entrar em contacto com os restaurantes via telefone: 915 884 829 / 911 544 270