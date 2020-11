Restaurantes de Famalicão criam plataforma de entrega de refeições ao domicílio

Os restaurantes estão a criar uma associação representativa do setor e uma das medidas é a abertura de uma plataforma de entrega de refeições ao domicílio, para ser alternativa às plataformas que já existem. Este projeto já estava a ser pensado mas foi acelerado com as medidas de recolhimento impostas pelo Governo para combate à pandemia da covid-19.

Pedro Mesquita, gerente de restauração, diz que é urgente criar alternativas para a sobrevivência do setor, que, na sua perspetiva, está a ser muito afetado pela pandemia da covid-19.

A plataforma de entrega de refeições ao domicílio chama-se LEVA – Restaurantes de Famalicão Consigo, e deverá surgir no final do mês de novembro, princípio do mês de dezembro. Pedro Mesquita garante que não é em sinal de desagrado com o trabalho das outras conhecidas plataformas de entregas, mas com as taxas de são pagas pelos restaurantes para assegurar esse serviço.

A taxa que os restaurantes aderentes vão pagar à LEVA são menores e revertem para uma associação do setor que está a ser criada no concelho, por iniciativa dos restaurantes e com apoio do município de Famalicão.