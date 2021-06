Restaurantes criam onda de solidariedade: Recordam e encorajam o regresso do Classe Bar e Pregaria

O dia 3 de junho de 2021 vai ficar marcado em Famalicão por um incêndio de grandes dimensões que acabou com a destruição de um histórico edifício do centro da cidade. Com o fogo desapareceram o Classe Bar e a D.Maria Pregaria, duas casas que faziam parte do quotidiano de muitos famalicenses há largos anos.

Poucas horas depois da fatalidade, foram vários aqueles que, nas redes sociais, se manifestaram com homenagens e mensagens de força aos responsáveis destes espaços.

Para além de uma série de frequentadores destas casas, também empresários, alguns deles da restauração, decidiram utilizar as páginas que gerem na internet para assinalar a data e, ao mesmo tempo, desejar o regresso dos negócios destruídos pelas chamas.