Restaurante Marco – O novo hambúrguer inspirado no México que promete surpreender todos!

O Restaurante Marco é conhecido maioritariamente pelas suas maravilhosas francesinhas.

Agora com um novo conceito: Hambúrguer El-Mariachi, inspirado diretamente no México,com um mix de ingredientes que promete não deixar ninguém indiferente!

O El-Mariachi surgiu da necessidade de trazermos um pouco do exterior para o interior, uma vez que não viajamos de avião, não há nada melhor do que viajar pelo palato. É um hambúrguer consistente onde o balanço da textura aveludada do abacate com o crocante do bacon e o picante do hambúrguer confere uma primeira dentada suave e com equilíbrio de sabores imperdível. É acompanhado dos típicos nachos para não restar nada no prato.

Este é a proposta de hambúrguer de verão do Marco, uma união de sabores improváveis que se complementam na perfeição. Neste espaço, além do Hambúrguer El-Mariachi pode encontrar variadas refeições de qualidade, como francesinhas, bifes, cachorros, massas e muitas outras e ainda as refrescantes sangrias e limonadas, as melhores opções para acompanhar a sua refeição.

No restaurante tem acesso a uma esplanada, caracterizada pelo seu ambiente de conforto e descontração. Ideal tanto para um jantar entre amigos como para uma almoço rápido na pausa do trabalho, privilegiando sempre de um atendimento personalizado à medida de cada cliente.

O Restaurante Marco encontra-se aberto todos os dias e para conseguir uma mesa, o melhor é mesmo ligar para reservar.

Disponibilizam também de um serviço de entrega ao domicílio e take-away, tudo para a satisfação dos seus clientes.