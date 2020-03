Restaurante Excelência Wine House tem a solução ideal para as suas refeições

O Restaurante Excelência Wine House, em Santo Tirso, não abandona os seus clientes nem mesmo nestas condições de emergência nacional. Cumprindo com todas as regras de higiene e segurança alimentar, o Excelência Wine House está a confecionar refeições em regime de take-way e entrega ao domicílio.

Se está em casa a fazer teletrabalho e não tem tempo para confecionar as refeições, se lhe apetece aquele petisco que tanto gosta e não há ingredientes, seja qual for a razão, há uma boa solução para si no Restaurante Excelência Wine House, em Santo Tirso. Liga, faz a reserva e, depois, é só levantar o almoço ou o jantar para fazer a refeição tranquilamente em sua casa.

Reservas entre as 10 e as 11h30, e entre as 18 e as 19h30, pelo telefone: 252 137 049

Rua dr. Francisco Sá Carneiro 20, 4780 – 448 Santo Triso

Se é cliente, já conhece a qualidade do Excelência Wine House, se não é vai ficar encantado.