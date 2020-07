Um homem e uma mulher ficaram feridos, a mulher com gravidade, num despiste de mota, registado na tarde deste sábado, em Requião.

O acidente aconteceu em plena EN206, na Avenida S.Silvestre.

As vítimas, o homem com 38 anos, e a mulher com 37, foram transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão.