Requião ganha Pavilhão Multiusos para desenvolver a freguesia

Um espaço polivalente no centro de Requião vai impulsionar a dinâmica social, recreativa e cultural local. O novo equipamento é, para o autarca João Pereira, «uma infraestrutura imprescindível ao normal desenvolvimento da freguesia, um espaço capaz de receber a população que aqui pode expressar as suas artes e cultura e adquirir conhecimentos nessas mesmas áreas».

A primeira fase de obra, no valor de 160 mil euros, tem o apoio financeiro municipal de 147 mil e 500 euros e desenvolve-se com a edificação do espaço polivalente e construção de estruturas de apoio: receção, instalações sanitárias, arrumos, camarins e copa.

Esta obra esteve em análise na visita do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, à freguesia, realizada esta quarta-feira, 1 de julho, no âmbito do novo ciclo de visitas do autarca ao território.

Também Paulo Cunha fala numa valência «que vai alavancar o crescimento da freguesia através de uma aposta nas capacidades das pessoas e no movimento comunitário e associativo».

A visita a Requião serviu, ainda, para o autarca municipal conferir as várias intervenções realizadas na freguesia e confirmar «o bom nível de desenvolvimento que a freguesia tem vindo a trilhar. Temos vindo a percorrer um caminho equilibrado mas ascendente que nos deixa orgulhosos e confiantes no território que legamos para o futuro», assinala João Pereira, presidente da Junta de Freguesia.